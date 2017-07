Hashøjdagen er vokset i 21 år

En af de ting, der er kommet til siden begyndelsen, er VeteranHaven lige uden for Slots Bjergby, hvor man kan tage på havevandring og se, hvordan der skabes mange forskellige haverum i takt med, at projektet gror. Haveprojektet er for sårede krigsveteraner, der via et fællesskab med ligesindende kan få en bedre livskvalitet. På Hashøjdagen er der rundvisning, hvor gæsterne blandt andet kan se hønsehold og de fine forhold for de nye ænder.