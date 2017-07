Se billedserie Hashøjgruppens Julia Kiy udnyttede tiden og malede akvarel i laden på Falkensteen Gods. Foto: Per Vagnsø

Send til din ven. X Artiklen: Hashøjdag med våde gæster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hashøjdag med våde gæster

Slagelse - 17. juli 2017 kl. 09:43 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For andet år i træk kom regnvejr lidt i vejen for Hashøjdagen, hvor 10 besøgssteder i den gamle Hashøj Kommune bød på kunst, kultur, lokalhistorie og meget andet. På Falkensteen Gods, hvor de lokale kunstnere i Hashøjgruppen udstillede, havde der først på eftermiddagen været godt 50 gæster. På gode Hashøjdage kommer der op til 250 for at se på kunst, og det antal blev slet ikke nået.

Der var dog hele tiden nogle, der kiggede inden for i laden. Blandt dem veninderne Inger Sørensen, Sonja Christensen og Ingelise Hansen.

- Vi ville have cyklet rundt, men tog bilen i stedet. Vi startede i Det Lille Glashus, og vi skal også se får og pileflet, og så må vi se, om vi skal have eftermidagskaffe på Skovsgaards bageri, fortalte Inger Sørensen.

- Det her er en god mulighed for at komme ud at se, hvad den gamle kommune har at byde på, supplerede Sonja Christensen, mens de tre studerede Hanne Ahsbo Larsens billedkunst.

Veteranhaven ved Slots Bjergby var også et af de steder, der havde åbnet på Hashøjdagen, og selv om det her selvsagt var udendørs, det foregik, kom der nogle for at blive vist rundt i haven af René Pamperin, men der kom slet ikke så mange som tidligere år, og det var ikke alle, der havde husket regntøj og gummistøvler.