Sidste år kunne i alt 350 joller ses ved Skælskør og Kobæk under stævnet. Foto: Per Vagnsø

Harboe Cup er i år del af Dansk Sejlunion Grandprix

- De ved, at stævnet her har et sportsligt højt niveau, og at der kommer mange sejlere, lyder det fra Claus Møller Christensen om årsagen til, at de er blevet en af del af Dansk Sejlunion Grandprix.