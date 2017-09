Hansen afløser Fyrkov som leder på Musholm

-Jeg glæder mig til fortsat at arbejde for, at mennesker med forskellige behov får gode ferieoplevelser. Og Musholms ambition om at være det førende ferie-, sport- og konferencecenter for mennesker med handicap er en spændende udfordring. Stillingen som centerleder på Musholm giver mig også mulighed for at sætte mine kompetencer og erfaringer i spil både i forhold til drift, salg og udvikling. Derudover er det bare fantastiske rammer i det prisbelønnede feriecenter, og jeg har indtryk af, at det er en god arbejdsplads, hvor medarbejderne er glade for at være, siger Freddy Hansen, der bliver leder for en stab på 16 fastansatte og ca. 35 timelønnede. Freddy Hansen har ledelseserfaring fra Comwell-koncernen, ligesom han har været direktør for Hotel Strandparken i Holbæk.