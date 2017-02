Hammeren vakte følelser

Se billedserie Modtagerne af hver en logedonation på 5000 kroner. Fra venstre Robin Nuko, Korsør Produktionshøjskole; Jesper Hansen, Natteravnene; Lone Hansen, Café Amalie og Bente Stefansen fra Solbakkens Venner. Foto: Anders Ole Olsen

Slagelse - 28. februar 2017

Odd Fellow Logen nr. 60 Hammeren i Korsør fejrede 90-års stiftelsesdag mandag ved at uddele 20.000 kroner i donationer.

Der var både store følelser og højtidelig stemning i logesalen på Dahlsvej, da Odd Fellow Logen nr. 60 Hammeren med musik og taler fejrede sin 90-års stiftelsesdag ved at dele donationer ud til fire modtagere, der hver fik 5000 kroner.

- Jeg bliver altid så rørt, når jeg er her i salen over den højtidelige stemning, sagde Lone Hansen fra Café Amalie, der var en af modtagerne.

Også Bente Stefansen fra Solbakkens Venner var både taknemmelig og rørt over pengene, der virkelig ville komme de ældre til gode på plejecenteret.

Jesper Hansen fra Natteravnene takkede og gav logens stormester Erik Borg ret i, at Natteravnene godt kunne bruge penge til bl.a. huer og vanter, når de patruljerer på cykler i de kolde vinternætter.

27-årige Robin Nuko fik lederen af Korsør Produktionshøjskoles »Værftet«, Christian Dyrløv, til at holde en lille takketalefor sig.

Robin Nuku stammer fra en lille bygd på Østgrønland. Han er netop blevet udlært som skibstømrer fra Korsør Produktionshøjskole. Dyrløv glædede sig over, at netop uddannelse bliver belønnet og fejret.

- På fredag skal jeg til samtale om et job i Sakskøbing, så måske skal jeg bruge pengene til en lille bil, så jeg kan komme på arbejde, sagde en glad Robin Nuko, til Sjællandske. Robin Nuko bor på Linde Allé og har været i Danmark i fem år.

Logens undermester, Steen Otterstrøm, fortæller til Sjællandske, at logen nr. 60 Hammeren ikke er en rig loge, som der er eksempler på andre steder i Danmark.

- Pengene til donationer samler vi løbende ind hos medlemmerne og via forskellige aktiviteter, siger Steen Otterstrøm, der samtidig forklarer, at alle logebrødre er iført sort jakke- sæt, fordi forskellene dermed at udvisket. For logens tjenere er beklædningen dog blå uniformer.

Sjællandske efterspurgte en forklaring på logens navn Hammeren.

Men selv om det var en historisk 90-års dag, så var der ingen, der umiddelbart kendte den præcise forklaring på navnet. Et kvalificeret gæt var, at det måske havde noget at gøre med, at det var en smed, der stiftede verdens første loge i USA i 1819.

Vigtigst er naturligvis, at Hammeren kan slå til, når den skal. Og det gjorde den flot på 90-års dagen for dens stiftelse med brug af etik, stemning, højtidelighed, anerkendelse og påskønnelse af medmenneskeligt arbejde og som en opmuntring til at yde en stor indsats i hverdagen. Tillykke.