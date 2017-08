Halsskovbroen fra 1985 er så slidt, at den inden længe i værste fald ikke kan åbne og lukke. Derfor skal den repareres for næsten 3,5 mio. kr. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Halsskovbroen skranter og må hjælpes for millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Halsskovbroen skranter og må hjælpes for millioner

Slagelse - 07. august 2017 kl. 09:50 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et eftersyn af Halsskovbroen i 2016 har vist en slitage så omfattende, at broen i værste fald inden længe ikke kan åbne og lukke, ligesom stålkonstruktionen under vejbelægningen er i fare for at tage skade, fordi belægningen på broen er tyndslidt.

Politikerne i landdistrikts,- teknik og ejendomsudvalget skal derfor i dag mandag tage stilling til renoveringerne, der samlet koster 3.450.000 millioner kroner, hvilket langt overstiger de penge, der er sat af til den løbende vedligeholdelse af broen. Pengene skal derfor findes ved lade dem indgå som anlægsønske i budgettet for 2018-2021.

Lukket to uger

Broen ventes af være lukket for gennemsejling i cirka to uger, når cylinderne skal skiftes, så den ikke kan åbne eller lukke.

Kommunens forvaltning anbefaler, at projektering og udbud bliver iværksat snarest muligt, så reparation og udskiftning af cylinderne kan komme i gang.

Cylinderne vejer i omegnen af seks tons. De skal løftes op af hullet over cylinderne, hvorfor rækværker, dørkplader m.m. skal afmonteres. En stor mobilkran skal bruges, da den skal stå på vejarealet. Det vurderes, at det er et omfattende arbejde at udskifte cylinderne.