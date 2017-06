Se billedserie Søren Kærn kæmper med at sætte nålen i Gert Møllers jakkesæt. Nålen ender med at stikke et blødende hul i hans finger. I baggrunden ses Erik Kolvig-Raun. Foto: Helge Wedel

Hæder blev en blodig omgang

Slagelse - 02. juni 2017 kl. 08:56 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En PHF-udmærkelse er en hæder i stifteren af Rotary Paul Harris navn. En hæder der normalt kun uddeles internt blandt medlemmene af Rotary-klubberne, hvor der i Korsør findes to - Korsør Rotary Klub og Korsør Nor Rotary Klub. Men i forbindelse med Rotary Foundations 100 års jubilæum i år, har Rotary besluttet at give udmærkelsen til nogle personer udenfor Rotary, som har ydet en ekstraordinær indsats for lokalsamfundet.

Uden de to klubber i Korsør havde talt om det, viste det sig, at de begge indstillede, at forstander på Korsør Produktionshøjskole Gert Møller skulle have en PHF. Begrundelsen blev læst op for Gert Møller, inden han fik nålen sat i sit jakkesæt.

- Du får denne hæder for dit utrættelige og engagerede arbejde med at opsamle og gøre unge mennesker klar til uddannelse, sagde præsident i Korsør Rotary Klub Erik Kolvig-Raun blandt andet.

Herefter skulle præsident for Korsør Nor Rotary Klub Søren Kærn sætte nålen i reverset på Gert Møllers jakke, men den var ikke sådan at få stukket igennem, så Søren Kærn endte med en blødende finger, der efterfølgende måtte »servietbehandles«. Sjællandske erfarer, at endnu en person i Korsør er udset til af modtage en PHF.

Rotary blev stiftet i 1905 i Chicago af advokat Paul Harris, hvis idé var, at mænd fra forskellige erhverv skulle danne en klub, hvor man i fællesskab skulle forbedre forretningsånden mand og mand imellem. I begyndelsen blev møderne holdt på skift hos de forskellige deltagere, deraf navnet Rotary.