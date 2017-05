Se billedserie Alt for mange cigaretskod flyder i passagen. Foto: Arne Svendsen

Hård kritik af rygeres svineri ved stationen

Slagelse - 30. maj 2017 kl. 07:47 Af Arne Svendsen

Alt for tit tager man sig til hovedet over Slagelse Kommunes ineffektivitet.

Lyder det i en henvendelse til Sjællandske fra Kjeld Krageskov, Klosterbanken 18 i Slagelse.

Hans henvendelse drejer sig om, at DSB for et par år siden fik den idé, at de ønskede rygefri perroner. Det har haft en ikke særlig positiv side-effekt i Slagelse.

- Udisciplinerede rygere oser løs og sviner lige ved nedgange og overgangene til perroner med videre. Det er således nu, at stort set alle bliver generet af uønsket cigaretrøg samt cigaretefterladenskaber (massivt antal af skod mv.) på gader og stræder, skriver Kjeld Krageskov.

- I Slagelse er det endnu ikke lykkedes for vores borgmester, politikere, udvalgsformænd med flere at formå det kommunale embedsværk til at opsætte det nødvendige affaldsbeholdere med videre, som er velegnede til at løse opgaverne, skriver Krageskov også.

Sjællandske har kontaktet udvalgsformand Villum Christensen (LA), der har konstateret problemet ved selvsyn. Han fortæller at han har sendt det videre til centerchef i kommunens teknik og miljøafdeling, Flemming Kortsen.

Denne siger, at DSB's forbud mod rygning på perronerne naturligvis skubbede »udfordringen« ud på adgangsvejene til perronerne.

- Der er daglig renholdelse på de arealer som Slagelse Kommune ejer og som støder op til DSB/Banedanmarks arealer. Ligesom der også er både skraldespande og askebægre. Antallet og placeringen vil vi dog gennemgå på ny sammen med DSB/Banedanmark, skriver Flemming Kortsen til Sjællandske.

Her konstaterer han, at kommunen generelt har en udfordring med rygernes efterladenskaber.

- Uagtet antallet af askebægre oplever vi i praksis, at mange rygere har en holdning om at skodder kan man bare smide. At skabe et attraktivt sted for rygerne hvor askebægre rent faktisk benyttes, og som er et sted rygeren helt naturligt trækker over til kan være svært, skriver Flemming Kortsen.