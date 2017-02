Se billedserie Yderst problematisk, at de nuværende politikere og kandidater ikke påtager sig deres ansvar med at være øverste personaleansvarlige, mener HK-formand Michael Rosenberg.

HK-formand: Stop hetz mod udvalgte ansatte

Slagelse - 13. februar 2017 kl. 07:26 Af Arne Svendsen

- HK kommunal Sjælland undrer vi os over, at valgkampen allerede nu bærer præg af, at der signaleres til de ansatte, at de ikke alle er lige vigtige. Ønskes der et A og et B-hold?

Det skriver formand for HK Kommunal Sjælland, Michael Rosenberg, i et indlæg til Sjællandske. Her kommentarer han de analyser SF har lavet , som viser, at kommunens varme hænder er skåret ned til fordel for de såkaldte kolde hænder. Samt Enhedslistens punkt på seneste byrådsmøde omkring de angiveligt stigende udgifter til administration i Slagelse Kommune.

HK-formanden mener, at analyser kan laves og tolkes som det passer i forhold til det man ønsker at dagsordensætte.

- For at følge tråden fra SF kan jeg fra Offentligt Ansatte Organisationers hjemmeside trække tal, som viser, at Slagelse i perioden 2014-16 har skåret 89,2 administrative ansatte, som svarer til 13,2 procent, skriver Rosenberg.

Han skriver videre, at han anser det for yderst problematisk, at de nuværende politikere og kandidater ikke påtager sig deres ansvar med at være øverste personale ansvarlige, herunder at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

- Arbejdsmiljøet har i forvejen svære vilkår i Slagelse kommune, og denne hetz på administrative ansatte flytter fokus væk fra det vigtigste. Og hvad er egentlig det vigtigste for SF og Enhedslisten? - er det stemmer, nøgletal og benchmarking og sætte mindesmærker. Eller er det at sikre den rette velfærd til borgerne i kommunen, og at der er den nødvendige kernevelfærd og kernefaglighed tilstede uanset hvem og hvilken baggrund de ansatte kommer fra, skriver Rosenberg.