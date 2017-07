Det er ikke blevet oplyst, hvilken type eller mærke, de to beslaglagte pistoler er - udover at det drejer sig om »to skarpladte pistoler«. Her ses et udvalg af kendte modeller fra Ruger, Smith & Wesson og Beretta. Arkivfotos: Kenn Thomsen.

HA-rocker fængslet for ulovlig våbenbesiddelse

Efter et særdeles kort grundlovsforhør - blot 12 minutter - blev en 41-årig Hells Angel-rocker fra Slagelse onsdag varetægtsfængslet frem til den 2. august, hvor han er sigtet for ulovlig våbenbesiddelse.

Under ransagningen af lejligheden blev der imidlertid ikke fundet narko, men til gengæld blev der fundet to skarpladte pistoler samt 81 skarpe patroner.

- Han er i første omgang blevet fængslet frem til den 2. august, og det hænger blandt andet sammen med, at Folketinget netop har besluttet at skærpe straffen for våbenbesiddelse fra et års ubetinget fængsel til mindst to års ubetinget fængsel, siger han.