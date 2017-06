Se billedserie Arrangementet begyndte naturligvis med fælles opvarmning. Foto: Per Vagnsø

Guldmedaljer til alle uanset alder

Der var guldmedaljer til alle, og det var en række noget alternative discipliner, der var på programmet, da børn fra daginstitutionen Møllegården i går besøgte de ældre beboere i Alliancehaven i Slagelse. Ud over krolf, boccia, petanque og stigegolf kunne såvel børn som ældre for eksempel prøve trillebørsrace og gummistøvlekast, og uden for konkurrence var tilbuddet om at klappe en knaldhamrende rød Folkevogn fra 1967 ude på parkeringspladsen.

Inde i haverne dystede alle, og som en sidegevinst lærte generationerne lidt om hinanden. Man kunne blandt andet høre en lille pige spørge en gammel mand med to store, hvide flasker på sin rollator: Hvad er det? Manden svarede, at det var ilt, og at der var forbindelse fra flaskerne til hans næse.

Mens gummistøvlerne fløj gennem luften, der var gang i stigegolf og kast med poser i en af haverne, sad en af Alliancehavens beboere, Esther Jensen, på en bænk og kiggede på.

- Jeg er så heldig at have børn og børnebørn her i byen, men det er der mange, der ikke har, og de synes, det er sjovt at have børnene på besøg, fortalte hun.