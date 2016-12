Se billedserie Denne tegning fra lokalplanen viser hvordan husene kan placeres på skråningen vest for Slots Bjergby. Det vil ske på en måde, så de ikke tager udsigten fra hverken de nuværende beboere på den anden side af Skælskør Landevej eller fra de vejfarende. Husene tættest på landevejen må kun opføres i en etage, mens de øvrige huse må opføres i to etager med en maksimal højde på syv meter.

Send til din ven. X Artiklen: Grunde med udsigt vækker interesse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grunde med udsigt vækker interesse

Slagelse - 29. december 2016 kl. 06:33 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er gode muligheder for, at der relativt snart kommer gang i byggeriet af boliger med god udsigt på et område vest for landevejen i Slots Bjergby.

Der er tale om et naturskønt beliggende område ejet af slagtermester Søren Kolberg på Blæsenborgvej, og der bliver ikke tale om noget almindeligt parcelhuskvarter, men om grunde med udsigt over Tude ådal til Storebælt.

- Det her kan måske blive stedet, der kan få overlægerne fra sygehuset til at slå sig ned i Slagelse-området, lød det med et smil på læben fra formand for erhvervs-, plan-, og miljøudvalget, Villum Christensen (LA), efter at udvalget for et lille års tid siden første gang behandlede planen.

Dengang var der tale om et større areal, der også omfattede andre jorder eget af Kolbergs naboer. Planen var udarbejdet af det københavnske arkitektfirma Urland Arkitekterne, og firmaet har siden i samarbejde med kommunens folk fået rettet projektet til, så det i dag kun omfatter cirka 30 tønder land ejet af Søren Kolberg.

- Men det bliver kun omkring halvdelen af arealet, der bliver bebygget. Resten skal være grønne området, fortæller Søren Kolberg, der er godt tilfreds med samarbejdet med kommunens folk.

Planen giver mulighed for at opføre omkring 60 parcel og rækkehuse. Den var forleden til behandling i byrådet, hvor det blev vedtaget at sende den ud i otte ugers høring.

Kolberg oplyser, at han har fået flere henvendelser fra folk, der gerne vil bygge på stedet.

Han fortæller også, at han har fået en henvendelse fra et landsdækkende firma, der bygger huse, som simpelthen er interesseret i at købe hele grunden, når alle tilladelser er på plads.