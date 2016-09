To mænd fra Nyborg-området sidder tirsdag for Retten i Svendborg for sexovergreb. Et af ofrene er fra Slagelse.

Grov sag om sexmisbrug trækker tråde til Slagelse

De to, som har siddet fængslet i et år nu, sidder tirsdag for Retten i Svendborg, hvor de anklages for i en seksårig periode at have krænket otte mindreårige drenge på mellem otte og fjorten år seksuelt. Samtidig er der på de anklagedes computere fundet op imod 65 videoer med børneporno.