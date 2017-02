Grease-fest på gymnasiet

Der var anderumper, der var pomadehår. Der var strutskørter, krøller og rottehaler. Og så var der alle de herlige sange fra »Grease«, som John Travolta og Olivia Newton-John i sin tid udødeliggjorde. Og de holder den dag i dag. Særlig, når et levede og velspillende orkester samt omkring 15 korsangere hjælper til med at udfylde lydbilledet.

Hele 90 elever fra gymnasiets tre årgange er med til løjerne. Og sikke et tempo, de kan holde. Det ene øjeblik er de på flugt fra politiet efter at have stjålet fælgene til »Grease Lightning« - det andet øjeblik er der øretæver i luften, mens de læderjakkeklædte unge sørger for, at frisuren ikke endelig ikke tager skade.

Der er vist ingen tvivl om, at de unge mennesker har hygget sig bravt under arbejdet med at lære både replikker og sange. I hvert fald var det åbenlyst for enhver, at de medvirkende havde en fest på scenen. Deres gejst og på samme tid ungdommelige naivitet skinner flot igennem og tegner et nostalgisk billede af lige præcis den årgang, hvor man går i »high- school« - eller gymnasiet. En tid, hvor hele verden ligger åben foran en, og hvor man skal gribe nuet, mens det er der.