Her er arbejdet med at fjerne beton-bygværket lige begyndt. Foto: Per Vagnsø

Gravemaskine åd beton-spærring

Det tog en lille times tid, så havde gravemaskinen fjernet den sidste spærring i Tude Å-systemet, så vandet nu kan flyde frit. Maskinen åd sig ind på et beton-bygværk ved Skidenrendens udløb i Tude Å, mens folk fra Slagelse Kommune, HedeDanmark, der er entreprenør på projektet, og Museum Vestsjælland spændte fulgte gravemaskinens vej gennem betonen bid for bid.

Her bliver der nu skabt optimale betingelser for havørreder og andre fisk og smådyr. Vandløbet bliver nemlig betænkt med både små sten, som fiskene kan gyde på, og større sten, som de kan gemme sig bag, forklarer biolog Lars Gaarn, Slagelse Kommune.

- Formålet er at skabe et naturligt miljø, og jeg er ikke i tvivl om, at det vil lykkes. Jeg vil næsten vædde på, at der allerede til november vil være fisk, der har lavet gydegravninger her, siger Lars Gaarn til Sjællandske.