En liste der arbejder for balance i investeringer i kommunen, så Korsør og Skælskør ikke bliver forfordelt i forhold til Slagelse.

Gram: SK bør samles i Korsør Erhvervspark

Slagelse - 13. september 2016 kl. 06:31 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

1. viceborgmester Michael Gram fra Fair Balance er som tidligere nævnt stærkt utilfreds med beslutningen om at samle SK Forsynings afdelinger i Slagelse og Korsør på Nordvej i Slagelse.

Han mener, at samlingen i stedet bør ske i Korsør Erhvervspark, og han har nu stillet et konkret forslag til næste byrådsmøde. Hvor han beder byrådet tage stilling til »samlokaliseringen«.- Et flertal i SK- forsynings bestyrelse har besluttet at samlokalisere SK- forsyning på Nordvej i Slagelse. Denne beslutning harmonerer ikke med den beslutning, som byrådet tog 27 juni om at placere en Energipark i Korsør Erhvervspark. En beslutning, hvor SK Forsynings projektbeskrivelse indgik i sagen, skriver Michael Gram.

Han henviser til, at SK Forsyning skriver i projektbeskrivelsen, at »Med SK forsyning som nærmeste nabo ligger der muligheder i at bruge hinandens kompetencer og installationer til alles fordel«.

- Derved sender SK- forsyning en forventning til byrådet om, at SK- forsyning har til hensigt at flytte til den nye Energipark, skriver Michael Gram i baggrundsmaterialet for at få sagen på dagsordenen.

Gram mener, at byrådet bør beslutte, at Slagelse Kommunes forsyningsselskab placeres i den nye energipark.

- Det vil give en synergi og sammenhængskraft i forhold til de andre aktører, som SK Forsyning indtænker i deres projektbeskrivelse, fremlagt til byrådsmødet 27 juni, skriver Gram.

Han anfører videre, at hvis byrådet beslutter at følge flertalsbeslutningen fra SK Forsynings bestyrelsen om samlingen på Nordvej, og ser bort for en samlokalisering i Energiparken, bør byrådet revurdere oprettelsen af ny Energipark.

