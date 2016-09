- For at sige det rent ud, så er det her at »pisse« på Korsør, mener 1. viceborgmester Michael Gram fra Fair Balance, hvis partigrundlag jo er, at Korsør og Skælskør ikke forsømmes i forhold til Slagelse.

Gram: - SK-beslutning er aftalebrud

Slagelse - 08. september 2016 kl. 23:49 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er et klokkeklart brud på den konstitueringsaftale, som blev indgået i forbindelse med borgmester Stén Knuths tiltrædelse, at det nu er besluttet, at SK Forsyning flyttes fra Korsør til Slagelse.

Det mener 1. viceborgmester Michael Gram, Fair Balance, der da konstitueringsaftalen blev lavet, var gruppeformand for Dansk Folkeparti.

Han mener, at det ligger i aftalen, at skal SK Forsyning samles i Slagelse, så skal et nyt samlet rådhus til gengæld placeres i Korsør - eller omvendt.

- For at sige det rent ud, så er det her at »pisse« på Korsør. Det skal jo ikke gå os som Skælskør, der er blevet helt ribbet for kommunale arbejdspladser, siger Gram.

Han siger videre, at der tilbage i 2010 blev solgt nogle el-aktier, som fortrinsvis stammede fra forsyningsselskabet i Korsør.

- De blev brugt til at bygge superliga-stadion i Slagelse, så her skylder Slagelse Korsør noget, mener Gram.

Han er bestemt ikke tilfreds med det svar, som han har fået fra borgmester Stén Knuth. I en mail skriver borgmesteren, at han er ærgerlig over, at det ikke har været tydeligt nok, at der er arbejdet videre med en model, der kunne sikre SK Forsynings samling.

Han skriver også, at Liberal Alliance jo flere gange har brudt aftalen, og at det sådan set også er brud på aftalen, at man ikke har vedtaget at samle administrationen.

- Jeg beklager, vi er endt her. Et bredt flertal i SK's bestyrelse - herunder medarbejderne, som jeg hører det, har nikket til det her, idet vi i flertallet ikke kunne blive enige i vores oprindelige aftale, og SK Forsyning er forpligtet til at yde borgerne den billigste forsyning, skriver borgmesteren til Gram.

Samtidig har Liberal Alliances Troels Christensen sendt forslag om, at byrådet træffer en principbeslutning om at lægge et nyt rådhus i Halsskov Havn.

Troels Christensen sidder også i SK Forsynings bestyrelse, udpeget af byrådet, mens hans tvillingebror Villum er forbrugerrepræsentant. Begge har stemt for samlingen i Slagelse.

Hos Socialdemokraterne er der som omtalt splittelse, idet Bodil Knudsen går ind for samlingen, mens Korsør-folkene Anders Nielsen og Flemming Erichsen er imod.

S-gruppeformand John Dyrby Paulsen siger, at man endnu ikke har drøftet sagen i S-gruppen.

- Der er jo flere lag i det her, idet også spørgsmålet om rådhus indgår. Vi må se, hvad vi finder ud af i gruppen, siger Dyrby Paulsen.