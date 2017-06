Sig undskyld, lyder det fra 1. viceborgmester Michael Gram.

Gram: Politikere skal sige undskyld

Slagelse - 27. juni 2017 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal

Byrådet holder brintbussagen i live, og på mandagens byrådsmøde blev det besluttet at bede Kommunernes Landsforening (KL) om et par uddybende svar i forhold til den digre, 120 sider tunge rapport, som blev belyst for offentligheden mandag. Dermed er sagen langtfra slut.

I flere kroge af byrådet var en udsættelse af punktet dog ikke så kærkommen. Flere ønskede sagen lagt i skuffen.

- Der var hverken penge eller noget. Det var et stort flop og et fupnummer, lød det fra Dansk Folkepartis Frederik Pedersen, der her henviste til det klokkeklare faktum, at matchfundingen på 47 millioner kroner aldrig har været på plads i forhold til brintbusprojektet. Langtfra endda.

- Men vi skal videre nu og lære af sagen - for der er ingen sag, sagde han endvidere.

Michael Gram (FB), 1. viceborgmester, ønskede ikke helt sagen begravet, men han ønskede så sandelig, at ikke mindst politikere lærer af forløbet.

- Jeg ærgrer mig over, at vi ikke går længere tilbage i rapporten, og så hører det ingen steder hjemme, at nogle har hængt navngivne ansatte ud. Jeg mener, at de politikere bør undskylde offentligt, sagde Michael Gram på byrådsmødet mandag aften.

Han henviste blandt andet til balladen om kommunaldirektør Jane Wiis og hendes »få nu det lort lagt ned«-kommentar på en lydfil, som også indgår i KL-undersøgelsen. En drejebog, der skitserede muligheder for fyringer af ansatte i kommunens administration, og som er blevet sendt af den nu fyrede embedsmand Iben Brinkland til blandt andre Villum Christensen og John Dyrby Paulsen (S) tilbage i marts, har dog også givet anledning til bekymring, mener Michael Gram. Her er der også anklager om magtmisbrug, hvilket KL dog ikke konkluderer på baggrund af forvaltningens konkrete arbejde.

- Så de postulater, der har været, holder ikke vand, og de, som har hængt folk og ansatte ud, bør undskylde offentligt, fastslog Fair Balance-politikeren.