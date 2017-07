Se billedserie En sommerferieuge på Gerlev Idrætshøjskole med gospel er en mulighed for at udvikle både sin sang og sig selv. Charlotte Bigum fra Greve er med på gospelhøjskole for første gang. Her er hun med på en workshop, der handler om at kombinere kroppen, rytmen og sangen. Foto: Mette Kjær Nielsen

Gospelsang fylder højskolen og sindet

Slagelse - 09. juli 2017 Af Mette Kjær Nielsen

Energien står ud af de åbne vinduer. Der er så meget sang og så meget glæde, at det ikke kan holdes inde. Hvad end det er skønsang eller obskure stemmeøvelser. Der er - som så mange gange før - gospeluge på Gerlev Idrætshøjskole i uge 27. Faktisk er denne uges højskoleophold kun ét af fire ugelange gospel-kurser denne sommer. På skolen er 160 kursister, der bruger hele ugen på et tætpakket program af forskellige workshops med gospelsangen som kerne, men med afstikkere til for eksempel meditation, dans og »stomp«.

Blandt de mange deltagere er Charlotte Bigom fra Greve. Det er første gang, hun er på gospelhøjskole. Ja, faktisk er det første gang, hun er på højskole i det hele taget.

- Jeg er her, fordi jeg kan få lov til at synge i en hel uge. Jeg elsker at synge gospel, siger Charlotte Bigom, der til hverdag synger i Hans Christian Jochimsens kor på Frederiksberg. Hans Christian Jochimsen er et klart hovednavn i dansk gospel - og manden bag højskolekurset på Gerlev.

- For mig har det været meget lærerigt at være her en hel uge. Jeg var lidt ved en fejl kommet til at melde mig til en række workshops hos Laura Kjærgaard (kendt fra X Factor 2008, red.). Det var solist-workshops. Det har jeg aldrig gjort før, og jeg har aldrig haft nogen ambitioner om at skulle synge solo. Men jeg har bare rykket mig enormt meget fra søndag til i dag, hvor jeg nu vil gå på scenen til vores afslutningsfest og synge solo, fortæller Charlotte Bigom.

En anden og mere rutineret højskolegospelsanger er Marianne Mørch fra Østerbro. Det er syvende gang, hun holder sommerferie på Gerlev Idrætshøjskole.

- Gospel har virkelig været en øjenåbner for mig og for min forståelse af, hvad musik er og kan. Det med at arbejde så intenst med sin stemme, er på en måde som at arbejde med sig selv. Det er en slags terapi. Den anden forklaring på, hvorfor jeg bliver ved med at komme er hele højskoleånden og det almentdannende, siger Marianne Mørch. Hun har sunget gospel i omkring 10 år og synger til hverdag i koret Faith.

- Jeg er ikke kristen, så derfor har det taget lidt tid for mig at finde ud af, hvordan man kan synge »halleluja« og »praise the Lord« uden at tro på det. Men for mig handler gospel om ren kærlighed, og en uge på højskole med gospel er en energiopladning. Det er en anerkendelse og det er en meget stor pose kærlighed, forklarer Marianne Mørch.

De to deltagere er i øvrigt helt enige i, at det giver voldsomme mængder energi at være på højskole, men at det også kræver en del af deltagerne - for programmet er tætpakket og man er »på« hele tiden - hele ugen.

Og i næste uge rykker et nyt hold ind til familie-gospel-uge.