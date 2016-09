En af de fem stjålne golfbiler fra Korsør Golfklub er lokaliseret på bunden af Korsør Havn. Modelfoto: Mik. Foto: Mik

Golfbil kørt i havnen

Slagelse - 06. september 2016 kl. 06:11 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Korsør Golfklub har fået stjålet i alt fem golfbiler.

I den forgangne weekend har Korsør Golfklub været hærget af indbrud og hærværk mod golfbiler.

Natten mellem fredag og lørdag blev der stjålet to golfbiler fra en lukket lade, hvor tyvene er trængt igennem en stålpladevæg. De to biler blev fundet sent lørdag i byparken med en del skader. Det formodes, at tyvene har kørt rundt i og ødelagt bilerne.

Formand for Korsør Golfklub, Poul Møller, oplyser, at en golfbil koster 50-60.000 kroner.

Natten mellem lørdag og søndag brød tyve atter ind. Her blev der stjålet endnu tre golfbiler, hvoraf de to var fastgjort med kæder, som tyvene har klippet over.

To af bilerne blev fundet søndag. En på golfbanen og en i Geddesøparken, mens den tredje røde og af mærket Club Car først blev lokaliseret mandag eftermiddag.

- Jeg er lige blevet ringet op med besked om, at dykkere har fundet den røde bil på bunden af Korsør Havn, siger Poul Møller til Sjællandske. Han ærgrer sig over tyvenes hærgen, som han vil søge at sætte et stopper for.

- Vi har allerede sat ekstra overvågning op, siger Poul Møller. Han ved ikke, hvornår den røde golfbil bliver hævet op fra bunden af havnen, men han forventer, at den nok er totalskadet efter opholdet i det salte vand.