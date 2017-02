Artiklen: Glemte at dreje på rattet: Mand kørte i havnen

- Vi får en melding om, at en mand er kørt i havnen, men da vi kommer der ud, er det lykkedes ham at rede sig selv ud, siger vagtchefen ved Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi til sn.dk.

En blanding af alkohol og manglende koncentration om kørebanens retning gjorde, at en 41-årig mand fra lokalområdet kørte direkte ud i havnen i Skælskør torsdag aften klokken 21.30.

Med sig i bilen havde manden også sin hund, og både manden og hunden slap uskadte for den noget ufrivilligt kolde dukkert i havnen.

Ifølge Sydsjællands- og Lolland Falsters skete ulykken formentlig, fordi den 41-årige var påvirket af alkohol og havde sin opmærksomhed rettet mod sin mobil.

- Derfor har han ikke bemærket, at vejen drejede, og han er så fortsat direkte ud i havnen. En efterfølgende alkometer test viste da også, at hans promille var over det tilladte, siger vagtchefen.

Den 41-årige blev derfor anholdt og kørt til stationen for at få taget en blodprøve. Resultatet af den venter politiet nu på at få, så de kan tage stilling til, hvad der yderligere skal ske.

Manden blev efterfølgende løsladt og kunne tage hjem sammen med sin hund. Bilen skal han dog nok ikke forvente kommer på vejen igen, da den efter et par timer i vandet ikke har det særligt godt længere.