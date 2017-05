Køkkenchef på Comwell Klarskovgaard Nicholas Hemmingsen ved de mange nybagte økologiske brød, som gæsterne fik med hjem i går. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Glad og stolt køkkenchef Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glad og stolt køkkenchef

Slagelse - 24. maj 2017 kl. 11:49 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den store hotelkoncern Comwell med to hoteller i Korsør på henholdsvis Ørnumvej og i Klarskovgaard fejrede i går tirsdag, at den er tildelt »Det økologiske spisemærke i bronze«, hvilket betyder, at de 600.000 årlige gæster på koncernens 17 hoteller nu får serveret mellem 30 og 60 procent økologiske varer.

På Comwell Klarskovgaard har 40-årige Nicholas Hemmingsen arbejdet i ti år - de seneste fire som køkkenchef. Og han er stolt.

- Det er en vigtig rejse, vi er taget på mod større bæredygtighed. I april nåede vi op på, at 53 procent af vores mad og drikkevarer var økologiske. Vel og mærke uden at det kostede os ekstra, siger Nicholas Hemmingsen til Sjællandske. Han forklarer, at det opnås, fordi man skærer ned på fortidige kæmpe buffeter med et væld af retter. I stedet for kvantitet fokuseres der nu på kvalitet og færre retter til gæsterne, hvor flere og flere foretrækker det bæredygtige.

Hotelchef på Comwell Klarskovgaard Louise Hauge Glise fortæller, at vejen mod større bæredygtighed også kommer til at omfatte blandt andet arbejdsmiljø, papirbrug og affaldspolitik. Ifølge hotelchefen vil bæredygtighed i en nær fremtid blive et stadig vigtigere konkurrenceparameter.

Det er Fødevarestyrelsen, der kontrollerer, at hotellet har et økologisk forbrug på mellem 30 og 60 procent.

Bronzemærket blev uddelt efter tre måneders kontrol.