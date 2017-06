En glad direktør Henrik Klode tog imod en ligeså glad ældreminister Thyra Frank fredag eftermiddag i Korsør. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Glad minister og direktør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glad minister og direktør

Slagelse - 10. juni 2017 kl. 12:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældreminister Thyra Frank (LA) besøgte fredag Korsør-virksomhed med et meget stort potentiale.

For pilen for tekniske hjælpemidler og overvågning af ældre, demente samt syge på hospitaler peger kun opad.

- Vi har et stort potentiale i hele verden. Vores sensor-system, hvor vi har patent på flere dele, sparede for eksempel Glostrup Sygehus for 2,8 mio. kr. på et år, fordi personalet kunne sættes til andre opgaver end at overvåge patienterne, forklarer direktør for virksomheden »IntelligentCare« Henrik Klode med en afdeling i Korsør og en i Jylland. I alt er en lille snes beskæftiget med at udvikle velfærdsteknologi. Et arbejde der sker fra lokaler i Algade, som tidligere rummede banken Nordea. 40-årige Henrik Klode bor i Korsør, er gift med en sygeplejerske og far til tre børn, og svigersøn til ejendomsmægler Jørgen Klode.

Fredag var direktørens smil ekstra bredt. Ligeså var ældreminister Thyra Frank (LA), der besøgte virksomheden for at få forklaret om den nyeste velfærdsteknologi, der også kan bruges til at hjælpe og passe på demente ældre.

- Især tekniske muligheder for at forbedre og øge sikkerhed og livskvalitet for de demente, interesserer mig, sagde Thyra Frank til Sjællandske.

Korsør kendte ministeren ikke så meget til.

- Vi kører igennem Korsør på vej til Jylland, og så ved jeg, at der kort før broen kan købes en god flæskestegssandwich, lød det smilende svar fra ministeren. Den 65-årige Thyra Frank er glad for ministerjobbet.

- Det er skønt at arbejde med et område, som jeg virkelig brænder for, efter jeg i 23 år har været plejehjemsleder. Som minister har jeg også lært, at ting tager tid, siger Thyra Frank.

»IntelligentCare« omsatte i 2016 for 3,3 millioner kroner.