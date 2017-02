Genbrugsplads forsinket

11. januar 2016 blev det besluttet at bygge en ny genbrugsplads ved Korsør Renseanlæg på Slagelse Landevej som erstatning for genbrugspladserne for enden af Møllevangen i Korsør og den i Vemmelev. Planen var, at pladsen skulle være klar til brug ved udgangen af i år, men det nås ikke.

I en indsigelse mod lokalplanen fra SK Forsyning hed det blandt andet - »SK forsyning A/S bemærker, at renseanlæggets bygninger er arkitekttegnet og anses i branchen som værende det smukkeste i landet. Det vil være beklageligt, hvis det fremsyn, som Korsør Renseanlæg er udtryk for, bliver undertrykket af en placering af et nyt teknisk anlæg foran renseanlægget. SK Forsyning mener, der bør findes en mere diskret placering af genbrugspladsen evt. sydøst- eller øst for renseanlægget.«