Se billedserie Kirsten Kobbernagel er venligboer. Ved siden af hende sidder Shereen Hussain, som kom til Danmark fra Syrien for to år siden.

Send til din ven. X Artiklen: »Gamle Ole« samlede flygtninge og andre skælskørianere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Gamle Ole« samlede flygtninge og andre skælskørianere

Slagelse - 13. februar 2017 kl. 09:37 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Så blev det »Gamle Ole« - ja det hedder den altså på dansk. Det er nummer 90, siger dagens nummeropråber Lene Wibroe. Hun er en del af Venligboerne Skælskør, som søndag eftermiddag havde inviteret både nye og knap så nye skælskørianere til Venligbobanko på Skælskør Bibliotek.

Omkring 35 havde taget invitationen op, og der var både børn, unge og ældre til samlet omkring bankopladerne.

- Når man er Venligboer, er en del af opgaven at sætte folk sammen ,som måske ellers ikke ville have mødt hinanden. Det er banko rigtig godt til. Det er en del af dansk kultur og samtidig også godt til at træne det danske sprog, siger Lene Wibroe.

- Vi griner og hygger os rigtig meget, og så er her plads til, at nogle laver fejl, fordi de aldrig har spillet banko før. Bagefter spiser vi kage, drikker kaffe og snakker sammen. Forhåbentlig opstår nogle nye venskaber, siger Lene Wibroe.

Det med reglerne

Ved et af de fyldte borde sidder syriske Shereen Hussein . Hun kom til Danmark og Skælskør for to år siden og har for et år siden fået sin mand og sine to børn på syv og ni år familiesammenført.

- Jeg har været med til banko én gang før, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan huske reglerne. Men det er rigtig hyggeligt og vi får snakket med en masse mennesker. VI er virkelig blevet taget godt imod her i Skælskør, siger Sheereen Hussein.

Shereen har lige gennemført sprogskolen og er begyndt på VUC. Hendes mand går på sprogskole og børnene i den lokale folkeskole. De sidder i dagens anledning sammen med nogle af de andre børn og venligboere.

Ved siden af Sheerin sidder i stedet Kirsten Kobbernagel. Hun er en del af Venligboerne i Skælskør.

- Vi hjælper der hvor vi kan og med alt muligt forskelligt. Men for eksempel hjælper vi Sheerens familie engang imellem, siger Kirsten Kobbernagel, som for eksempel var nødt til at træde til sammen med sin mand denne dag, da Shereens mand kom til at rydde pladen, efter at første række var blevet spillet.

Arrangementet denne søndag var arrangeret i tæt samarbejde med Skælskør Boligforening, som også har sponsoreret de fleste af de mange gevinster.

- For os handler det om at få budt ordentligt velkommen til den her gruppe flygtninge. Hvis integrationen skal lykkes skal civilsamfundet tage ansvar for den sociale del. Der vil jeg gerne rose borgerne i Skælskør for. Det er de rigtig dygtige til, siger Anja Nielsen, projektleder for den boligsociale helhedsplan på Parkvej i Skælskør.