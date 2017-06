Gæs med unger gik i og på vejen

Trafik til og fra Halsskov Rev var i går tirsdag udfordret af en større flok gæs med unger.

Faren ved at gå midt på vejen synes ikke at være en del af den opsamlede erfaring hos de fjerede dyr, der skæppende gjorde forbipasserende biler opmærksom på, at de da bestemt ikke synes, at det var i orden, at de skulle dele vejstykket med andre.