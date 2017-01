Se billedserie Dorte Glerup er coach på GPS-projektet og Lasse Ubsen er skolelærer på Marievangsskolen. Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: GPS hjælper skoleelever på rette kurs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

GPS hjælper skoleelever på rette kurs

Slagelse - 18. januar 2017 kl. 06:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er omkring fire år siden, at skoler, elever og forældre for alvor blev præsenteret for begrebet »uddannelsesparathed«. Tiltaget kom som en konsekvens af, at alt for mange skoleelever i 8. klasse - helt op mod halvdelen - ikke var parate til at tage skridtet fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse. Enten var de ikke modne nok, eller også manglede de faglige og sociale kompetencer. Eller en kombination af begge dele.

Sjællandske beskrev mandag, hvordan Slagelse Kommune i samarbejde med UngSlagelse vil sende udvalgte unge på en såkaldt »robusthedscamps« med det formål at gøre eleverne mere modne og selvstændige.

På Marievangsskolen i Slagelse bruger man GPS (God Plan for Skoleforløb).

- Det er tænkt som noget, der »sætter en kurs« for den unge, siger Jan Kronborg, som er UU-vejleder (Ungdommens uddannelsesvejledning).

GPS-projektet er et forløb, som strækker sig over i alt 10 uger og som er placeret op til sommerferien. Dermed kan de unge også nå at reflektere over de ting, som de netop har lært.

Det er den enkelte lærer, som har den daglige kontakt til eleven, som indstiller vedkommende til GPS. Der er plads til mellem 12 og 14 elever, som udvælges efter personlige samtaler mellem elev, forældre og UU-vejlederen.

I løbet af de 10 uger lærer eleverne blandt andet om hele uddannelsessystemet, relevante hjemmesider og coaching, de får individuel vejledning, besøg af rollemodeller og kommer på virksomhedsbesøg.

Og at det er noget, som virker, kan ses på de seneste tal fra Marievangsskolens GPS-projekt: Her var en samlet gruppe på 17 elever erklæret ikke-uddannelsesparate. Efter de 10 ugers projektforløb kunne 13 af dem nu erklæres for uddannelsesparate.