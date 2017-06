Fyringer ventes når Slagelse må spare mindst 100 mio. kr.

I de næste to år skal der ske besparelser på driften for mellem 100 og 200 millioner kroner i Slagelse Kommune.

Der skal findes omkring 100 millioner kroner for blot at få budgettet for 2018 i balance, hvilket blandt andet skyldes ubalancer på handicap og psykiatriområdet på 30-35 millioner kroner og det særlige børne- og ungeområde med cirka 20 millioner kroner.

Han mener ikke, at man kommer til at undgå fyringer, men siger i den forbindelse, at det skyldes, at et flertal i byrådet ikke vil følge Venstres planer om blandt andet af indefryse opsparinger fra de forskellige centre.