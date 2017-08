Brintsatsningen og de famøse EU-støttede brintbusser skulle være en del af Energipark Korsør. En lettere forsinket adgangsvej, der går op til Kodakhuset, er foreløbig eneste synlige resultat. SK Forsynings halmfyrede fjernvarmeværk bliver det næste. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Fyret projektleder glad for flertal mod brintrapport Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fyret projektleder glad for flertal mod brintrapport

Slagelse - 12. august 2017 kl. 06:44 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den fyrede projektleder for Slagelse Kommunes kuldsejlede brintsatsning Iben Brinkland hilser med glæde, at et politisk fletal ikke synes tilfreds med rapporten fra Kommunernes Landsforening om brintsagen »Jive«, hvor borgmester Stén Knuth (V) frifindes, hvor udvalgsformand Villum Christensen (LA) tildeles en mindre næse for at have blandet sig for meget, og hvor forvaltningen med daværende kommunaldirektør Jane Wiis i spidsen kritiseres for ikke til fulde at have levet op til god forvaltningsskik.

- Jeg er da glad for, at et politisk flertal i byrådet ikke er tilfreds med rapporten, for den er da mildest talt mangelfuld, siger den jurist-uddannede Iben Brinkland til Sjællandske. Hun bekræfter, at hun fortsat er jobsøgende.

Løsgænger Tonny Borgstrøm, John Dyrby Paulsen (S), Villum Christensen (LA) og SFs Helle Blak har samlet sendt over 20 sider med 44 spørgsmål ind til KL. De repræsenterer 15 ud af byrådets 31 medlemmer. Regner man løsgænger Jens Jørgensen med, så er der et flertal i byrådet, der ikke er tilfreds med rapporten. Bortset fra SF går de øvrige klart efter at få omgjort borgmester Stén Knuths frifindelse, mens Villum Christensen også har stillet spørgsmål, der skal søge at frigøre ham for den næse, som rapporten udstyrede ham med.

Sjællandske erfarer, at brintbusserne er endt i en kommune i Jylland. Ironisk nok er kommunens forbogstav H - det samme som står for brint i det periodiske system. Tv-seerne kan til efteråret se frem til en dokumentar-udsendelse, hvor også brintsagen indgår.

Efter planen skal økonomiudvalget behandle KL's uddybende svar den 21. august , mens byrådet behandler den mulige afslutning på »brintkrigen« den 28. august. Men det virker tvivlsomt, om KL kan overholde disse frister grundet de mange spørgsmål.

Det ventes, at KLs ekstra arbejde med at besvare og behandle de mange spørgsmål vil udløse en ekstraregning af ukendt størrelse. Sjællandske erfarer nemlig, at KL-konsulenterne ved afleveringen af rapporten understregede, at der i den aftalte pris på omkring en halv million kroner kun var plads til få ekstra og faktuelle spørgsmål.

Slagelses skatteydere må derfor notere, at politiske kampe koster!