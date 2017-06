Nu fyret projektleder i Slagelse Kommune har ifølge sit afskedigelsesbrev handlet illoyalt.

Fyret ansat opfordrede politikere til at fyre chefer

Slagelse - 08. juni 2017 kl. 11:21 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lederen af det kuldsejlede brintbusprojekt i Korsør, Iben Brinkland, er nu endeligt fyret, efter hun i maj blev fritstillet. Forleden afviste Folketingets Ombudsmand desuden at gå ind i sagen.

Det er en ganske omtalt, to timer lang lydoptagelse fra 8. marts og en påstået omgåelse af en byrådsbeslutning - fra kommunens ledelses side - som i marts var en udslagsgivende faktor for, at Iben Brinkland tog skeen i egen hånd.

Dengang, rettere den 25. marts, skrev hun fra sin private mailadresse en længere mail til byrådsmedlemmerne John Dyrby Paulsen (S) og Villum Christensen (LA), som senere blev sendt til borgerrådgiver Lone Engly.

I skrivelsen, som Sjællandske er i besiddelse af, mener hun at kunne dokumentere, at kommunens ledelse har arbejdet stik imod politikernes ønsker og beslutninger i forhold til JIVE-projektet i Korsør. Det med baggrund i lydoptagelsen, som tidligere er blevet omtalt her i Sjællandske, hvor kommunaldirektør Jane Wiis kritiseres for at ville lægge projektet ned.

Det kritiseres dog kraftigt, at Iben Brinkland som kommunalt ansat i mailen noget usædvanligt skriver til de to politikere, at netop kommunaldirektør Jane Wiis og erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Lone Wenzell bør presses til frivillig fratræden i kølvandet på sagen, og at politikerne »meget gerne må sende Tina Wahl, sekretariatschef for Ledelsessekretariatet, samme vej«.

- Har Jane Wiis ikke prøvetid, således at det ikke kræver en nærmere begrundelse eller godtgørelse at komme af med hende, skriver hun samtidig spørgende til de to byrådspolitikere, hvorefter hun tilføjer, at hun kan overtage Tina Wahls job i et nyt center.

Byrådsmedlem John Dyrby Paulsen bedyrer i den forbindelse, at han ikke har besvaret mailen, og bemærker, at han heller ikke er gået videre med den.

- Alle skal kunne henvende sig til mig med deres synspunkter uden at risikere, at henvendelsen bare ekspederes videre, siger John Dyrby Paulsen, som indrømmer, at det var skarp kritik, der blev serveret i den lange mail.

Den ansattes kontakt med Kommunernes Landsforening efter et gruppeformandsmøde den 21. april er også en grund til fyring, står der i brevet. Ikke mindst fordi Iben Brinkland uden forudgående mandat fra ledelsen sendte materiale til KL med henblik på en undersøgelse af brintbussagen - uden borgmesteren og ledelsen var blevet involveret.

