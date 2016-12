Fuskerpræsten anker dommen på fire års fængsel

Ingrid Marten Trolle-Monsen, tidligere præst på Agersø, blev for nylig idømt fire års fængsel for at have stjålet 8,7 millioner kroner fra sin faster.

Slagelse - 31. december 2016 kl. 06:00 Af Camilla Adams Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Præsten Ingrid Marten Trolle-Monsen modtog for nylig en dom på fire års fængsel af en enig domsmandsret i Retten i Næstved.

Her var hun tiltalt for at have stjålet 8,7 millioner kroner fra sin demente faster, alt imens hun varetog en rolle som økonomisk værge for den demente kvinde.

Under hele retssagen, som varede over tre omgange, nægtede præsten sig skyldig. Ingrid Marten Trolle-Monsen forklarede sig med, at hun har brugt de mange penge på at forvalte den ældre kvindes formue ved at købe et stort hus i Skælskør, som hun yderligere har istandsat for flere millioner kroner af den demente kvindes penge. Ydermere står huset i præstens og hendes kones navne - og ikke i den ældre dames.

Dommeren og de to lægmænd var enige om, at Ingrid Marten Trolle-Monsen ikke har forsøgt at beskytte sin fasters formue, men at hun derimod har stjålet den til egen vinding.

Derfor besluttede de, at præsten skal fire år bag tremmer, og at huset i Skælskør skal konfiskeres.

Men Ingrid Marten Trolle-Monsen har bestemt sig for at prøve lykken foran dommerne endnu engang, da hun kort efter hammeren faldt besluttede at anke sagen til landsretten.