- Der er ingen problemer med at drikke vandet, men det ærgrer os da, at vi nu kan begynde at måle spor af pesticid i drikkevandet fra nogle af vores vandværker, siger vandchef i SK Forsyning Jan Jørgensen.

Fund af pesticid på vandværk ved Slagelse

Slagelse - 12. september 2017 kl. 14:57 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SK Forsyning offentliggjorde den 21. august, at man som en af de første vandforsyninger i landet havde fundet pesticidet Desphenyl-Chloridazon (DPC) i drikkevandsboringer på Nordre Vandværk ved Skælskør.

Efterfølgende valgte SK Forsyning A/S at analysere drikkevandet fra alle vandværker, og disse målinger viser nu, at der også er spor af PDC i vandet fra Valbygårdsværket ved Slagelse.

På de øvrige kildepladser er der ikke fundet PDC, fremgår det af en udsendt meddelelse fra SK Forsyning.

På Valbygårdsværket er der målt et indhold på 0,032 ug/l, hvilket er noget under den grænseværdien på 0,1 ug/l, som er fastsat politisk og meget langt fra det niveau på 240 ug/l, hvor det kan være sundhedsskadeligt.

- Alt vores drikkevand ligger således under de grænseværdier, som er fastsat af myndighederne, og der er således ingen problemer med at drikke vandet. Men det ærgrer os da, at vi nu kan begynde at måle spor af pesticid i drikkevandet fra nogle af vores vandværker, siger vandchef i SK Forsyning Jan Jørgensen.

Jan Jørgensen oplyser til Sjællandske, at Valbygårdsværket leverer det meste af det vand, der bruges i Slagelse by.

En mindre del leveres dog fra det gamle hovedværk på Nordvej, hvor der ikke er fundet spor af DPC i det udgående vand.

- Vi skal nu have undersøgt de 22 boringer, som leverer vand til Valbygårdsværket, for at finde frem til, hvor stoffet kommer fra. Disse undersøgelser vil vare en uge til 14 dage, og finder vi stoffet i nogle af boringerne, kan disse blive lukket ned, fortæller Jan Jørgensen.

Vandchefen oplyser, at forsyningens fem vandværker er blevet undersøgt, og på de to er der altså spor efter DPC, nemlig Nordre Vandværk ved Skælskør og Valbygårdsværket.

Derimod er stoffet ikke blevet fundet i Erdrup Vandværk, der forsyner det meste af Korsør, Vestre Vandværk ved Skælskør og det gamle hovedværket ved Nordvej.