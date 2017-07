Katrine Kildeborg Ravn, Ella Findorf og Kassandra Amme har fundet sammen på campingspladsen og blandt andet været ved stranden for at samle sten. Foto: Per Vagnsø

Fuldt hus på campingplads

- Det går godt. Her er fuldt belagt. Vejret betyder ikke noget, for sådan er campister, fastslår hun.

Alt i alt tyder sæsonen 2017 på at ligne foregående år. Bortset fra at Dorthe Kristensen i år ofte hører fra gæster fra det nordlige Europa, at de i år har valgt at køre nordpå i stedet for til Sydeuropa på grund af frygten for terror i Sydeuropa.