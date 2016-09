Fabriksmedarbejder Jens Hansen, der har været hos EBK i over 25 år, er her i gang med at få savet noget træ til på fabrikken, hvor man har måttet udvide kapaciteten. Privatfoto

Fuld fart på hos EBK

Her fejrede man nemlig 1. spadestik på et byggeafsnit med i alt 133 huse i ferieparken Holiday Vital Resort i Großenbrode, der ligger lige syd for Fehmarn i delstaten Schleswig Holstein i Nordtyskland.

- Vi har nu taget hul på et nyt stort byggeafsnit, og forventer, at de resterende huse til ferieparken bygges løbende over de næste to år, således at hele ferieparken er færdigbygget i 2018, oplyser administrerende direktør Jesper Keinicke fra EBK HUSE.