Nanna Bugge er for anden gang en af de frivillige, der sørger for, at der foregår noget spændende for de grønlandske børn i sommerferien. Foto: Foreningen Grønlandske Børn

Frivillige skaber feriestemning i Grønland

Slagelse - 21. juli 2017 kl. 12:00 Af Per Vagnsø

Nanna Bugge, som stammer fra Slagelse, befinder sig i øjeblikket 4000 kilometer nordvest for Danmark. Sammen med Foreningen Grønlandske Børn sørger hun for, at børn, der aldrig kommer på sommerferie, alligevel får oplevelser.

Børn og unge i den lille by Qaanaaq nord for Thulebasen, kommer nemlig ikke så tit på sommerferie ude i den store verden. Rejser sydpå er både for dyre og for besværlige, så i stedet kommer sommerferien til dem, så de ikke keder sig, mens skolen er lukket, og solen er oppe døgnet rundt.

Nanna Bugge er en af de 17 frivillige fra store dele af verden, der laver sommeraktiviteter sammen med de knap 200 børn og unge i byen med blot 656 indbyggere.

- Da jeg var i Ittoqqortoormiit i Østgrønland for to år siden, havde jeg en fantastisk sommer fyldt med latter, leg og store oplevelser. Jeg mødte både skønne børn og voksne og en helt unik natur og kultur. Derfor har jeg lige siden håbet at komme afsted med Foreningen Grønlandske Børn igen. Så jeg glæder mig til at få et lille afbræk fra et studieliv med tykke bøger og i stedet fylde de næste fire uger med børnelatter og boldspil, fortæller hun.

Det er fjerde år, foreningen holder sommercamp i Grønland og anden gang i Qaanaaq.