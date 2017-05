Frirumsdebatter lagde godt fra land

Den demokratiske debat skal nemlig styrkes, og hverdagens samtale skal derfor i højere grad præge også den politiske kommunikation - frem for kritiske punchlines, som ifølge mandagens debattører kun har til formål at nedrakke og besudle modstanderne.

- For det er derfor, vi har en tillidskrise som den, vi oplever i dag. Altså en manglende tillid til politikere, fordi de altid øjner en klar interesse i at miskreditere de andre. Det er ikke sådan, jeg gør. Det er ulækkert at løbe med i et politisk stormvejr mod for eksempel en minister, sagde Zenia Stampe, som derfor egentlig var enig med Alex Ahrendtsen, hvis partibogstav ikke just er sammenligneligt med Zenia Stampes. På i hvert fald en række fronter.