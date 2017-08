Se billedserie Der skal udvikles en stor, fælles strategi for udviklingen af Slagelses bymidte. Første skridt på vej mod en masterplan arbejder blandt andet med at skabe et torv uden biler på Rådhuspladsen. Illustration: Slagelse Kommune

Fremtiden for Slagelses bymidte skal til debat

Slagelse - 07. august 2017 kl. 06:27 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rådhuspladsen skal ryddes for parkerede biler og i stedet omdannes til et stort, samlende torv med plads til store koncerter og udendørs filmfremvisninger. Fisketorvet skal være byens lille musiktorv. Nytorv skal slås fast som hele byens markedsplads, og Træskogården skal etableres som byens centrale kulturplads.

Sådan lyder blot nogle af de mange forslag, der er blevet lagt ud i første, indledende etape af den nye masterplan, der skal sikre en sammenhængende udvikling af Slagelses bymidte. Projektbeskrivelsen - der er første udkast til masterplanen - skal vendes på mandagens møde i erhvervs-, plan- og miljøudvalget, hvor politikerne skal diskutere, hvordan det videre arbejde skal fortsættes.

Det første, man har valgt at gøre er at skabe et overblik over de forskellige rum, der findes i Slagelses bymidte. Her er der så udpeget 12 centrale torve. Herpå har man sat sig for, at hvert torv skal have en klart defineret rolle i bylivet, således at Fisketorvet for eksempel bliver musiktorvet, det lille torv foran biblioteket bliver et loppetorv og så videre.

- Det er en af Slagelses udfordringer, at vi ikke har ét samlet centrum i byen, som man har det for eksempel i Kalundborg. Men vi kan jo ikke grave hele byen op og lave den om. Derfor har man i denne plan arbejdet med de tolv torve, vi har, og jeg tror det er helt rigtigt, at vi skal definere, hvad det er, hvert enkelt torv kan og skal, siger Villum Christensen (LA), der er formand for erhvervs-, plan- og miljøudvalget.

Det er tydeligt formuleret i projektbeskrivelsen, at der politisk skal udarbejdes en plan for, hvilke torve og projekter, der skal prioriteres i hvilken rækkefølge. Fra administrationens side har man så lagt op til en liste med 15 prioriterede projekter til en samlet pris på forventeligt 235 millioner kroner, som skal udføres over de næste 12 år. Her er det så politikernes opgave at finde ud af, hvilke projekter, der skal sættes i værk først og i hvilket omfang moderniseringen skal foregå.

- Det er jo lidt af en opgave at prioritere projekterne, når ressourcerne er begrænsede. For mig er det meget vigtig, at vi får mest muligt effekt for færrest mulige penge. For eksempel kan vi komme rigtig langt med at arbejde med beplantning, siger udvalgsformanden.

Mellem de 12 torve arbejder man med en række »mellemrum« - altså de veje, gyder og stier, der forbinder byens knudepunkter. En del af de mellemrum skal også udvikles igennem masterplanen.