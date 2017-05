Hvis arbejdet med de første veje i EnergiPark Korsør er færdige den 31. juli i år, så kan SK Forsyning følge tidsplanen for byggeriet af deres halmfyrede fjernvarmeværk, der ventes klar til brug i 2018. Dronefoto: Morten Mikkelsen, 24Produktion.

Fremtiden for EnergiPark Korsør

Slagelse - 16. maj 2017 kl. 10:41 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalplanen er vedtaget. Og planerne fortsat mangfoldige og eksisterende for EnergiPark Korsør, hvor drømmen er at skabe vækst og arbejdspladser via salg af jord og plads i energiparken til virksomheder beskæftiget med grøn energi. Hertil et oplevelsesområde inklusiv plads til skoler og studerende, der vil hel tæt på den grønne teknologi, ligesom energiparken er tænkt som bindeled mellem Korsør Banegård og Korsør.

Længe var brintproduktion og de meget omtalte brintbusser en del af energiparken. Busserne er angiveligt »kørt« til en jysk kommune. Kommunernes Landsforening er af et enigt byråd blevet bedt om at udrede sagen om de kuldsejlede brintbusser og medfølgende brintproduktion, fordi der er rejst mistanke om magtmisbug udført af kommunens forvaltning. Den beskyldes også for ikke at have udført politikernes enige ordre om at sætte fuld fart på brintprojektet.

På det seneste møde i erhverv,- plan,- og miljøudvalget er energiparkens fremtid drøftet. Udvalgsformand Villum Christensen (LA) oplyser, at beslutningen er at holde fokus på det kortsigtede, så det sikres, at SK Forsynings halmfyrede varmeværk kan opføres som planlagt. Det gælder salg af jord, byggemodning og anlæg af veje. For det øvrige indhold i energiparken indtager politikerne nu en afventende rolle.

- Vi vil meget gerne åbne op for oplevelsescenter og reservationer til energi- og cleantech-branchen, men vil ikke på nuværende tidspunkt lægge os fast på disse bindinger, selv om vi ved, at der er interesse for det i sektoren, siger Villum Christensen til Sjællandske.

Han forklarer, at man helst ikke skal komme i en situation, hvor man er nødt til at sige nej til andre spændende virksomheder, fordi man har besluttet, at der kun må sælges plads og jord til virksomheder, der har noget med grøn energi at gøre.

EnergiPark Korsør er med andre ord på vej til at blive et traditionelt erhvervsområde, som de politiske vinde nu blæser efter det mere end stormfulde forløb om brint og brintbusser.