Fra i dag skal fiskerne tælle ålene i Storebælt

Her en fangst på fire nætter fra seks dobbelt ruser i Korsør Nor. Fra mandag 14. august ålene tælles og vægten skal anslås.

14. august 2017 Af Helge Wedel

Fra i dag mandag den 14. august og frem til og med søndag den 15. oktober er 1400 fritidsfiskere blevet bedt om at tælle, hvor mange ål de fanger i Storebælt.

Det er første gang i Danmark, at denne tællemetode tages i brug. Pilotprojektet er sat i gang af DTU Aqua, der håber, at tælleriet kan give et mere præcist indblik i, hvor mange ål fritidsfiskerne egentlig fanger.

Det er biolog Jesper Kuhn fra DTU Aqa, der står for den nye måde at skaffe viden om ålen på.

- Hidtil har vi via to årlige telefoninterview af fritidsfiskere søgt at få viden om, hvor mange ål der fanges, men metoden rummer en stor usikkerhed, fordi mange har svært ved at huske tilbage og angive det præcise antal fangede ål, siger Jesper Kuhn til Sjællandske. Han håber derfor, at de udsendte skemaer til åletælling vil give en mere præcis viden om, hvor mange ål, der reelt fanges. Fritidsfiskerne kan vælge at deltage anonymt i forsøget med at tælle ål. Fisken er udråbt som truet, selv om mange oplever at fange mange ål.

Åletællingen skal kun foregå i Storebælt og tilstødende fjorde og nor. Skælskør er dog undtaget.

For Skælskør Nor og fjord hører ikke til Storebælt men til Smålandsfarvandet. Helle ikke fangster af ål i farvandet mellem Sjælland og Agersø og Omø skal tælles.

Foruden de udsendte tælleskemaer vil Storebælt bliver overvåget fra luften.

- Vi vil fra fly søge at tælle fiskeredskaber, så vi får viden om, hvor mange der er sat ud for at fange ål, siger Jesper Kuhn.

Han mener nok, at det kan lade sig gøre at skelne mellem vager, der har rødspætte- eller torskegarn under sig eller åleruser under sig.