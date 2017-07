Se billedserie Christina Søs Savage har selv haft hund i otte år. Det er Jelske, til højre, og i øjeblikket passer hun også søsterens Lucy. Foto: Per Vagnsø

Fotograf til vovserne

Slagelse - 24. juli 2017 kl. 10:24 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da nu 35-årige Christina Søs Savage var barn, måtte hun ikke få hund for sin mor. Siden har hun i den grad taget revanche, og nu satser hun på, at hundene også skal blive en væsentlig del af hendes arbejdsliv. Hun har startet sit eget firma, Hundefotografi, som tilbyder at tage billeder af menneskets bedste ven.

Hun og hendes engelske mand, Ralf, er for nylig flyttet til Slagelse efter 12 år i Manchester, hvor Christina havde sit eget PR-konsulentfirma. Det har hun stadig, men hun går nu først og fremmest efter det med at tage billeder.

Når hun har slået sig på fotografering af hunde, hænger det sammen med, at hun i England arbejdede som frivillig på internater for hunde. Når internaterne skulle finde nye hjem til hundene, var det meget vigtigt, at der blev taget gode billeder af de firbenede, og det gjorde Christina.

- Hunde er taknemmelige. De lever i øjeblikket, og folk elsker deres hunde og er taknemmelige for billeder af dem, siger Christina til Sjællandske, og fortsætter:

- Jeg forstår hundene og kan forudse, hvad de gør. Jeg kan skabe en situation, hvor man ser deres personlighed.

Hundefotografen løser helst opgaverne udendørs, og det kan både være hjemme hos hende eller dér, hvor hunden og dens mennesker bor.

- Når det helst skal være udendørs, er det, fordi det skal være en god oplevelse for hunden, for så bliver det også en god oplevelse for ejerne. Det vigtigste er, at hundene synes, det er hyggeligt og rart, og man skal begynde med at lade dem være sig selv, fastslår Christina.