Forvandlingens plads

- Det er lykkedes at få designet en plads, der bygger på mange af de forslag, vi fik ind sidste år samtidig med, at vi holder fast i, at man skal kunne se, vi er i hjertet af en aktiv havneby, siger Jørn-Ole Didriksen (V). Han er medlem af landdistrikts-, teknik- og miljøudvalget og formand for Korsør Bymidtegruppe, der sammen med en borgergruppe har været med til at udvikle projektet.

Ved den lille markedsplads lige over for Føtex får stadeholderne bedre betingelser. Pladsen bliver gjort en smule større og samtidig undersøges mulighederne for at etablere et fleksibelt tag over en stor del af pladsen, så det er muligt at handle i tørvejr. Pladsen vil også kunne bruges til mindre arrangementer, hvor publikum kan stå i tørvejr. Mod Havnegade bliver der plads et vandkunstværk udformet som en kompasrose. Selv om politikerne nu har givet projektet grønt lys, kan der stadig ske mindre justeringer.