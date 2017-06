Forurenet jord flyttet i færgehavn

- Vi har udarbejdet en jordhåndteringsplan for arbejdet i Halsskov Færgehavn. Planen er godkendt af miljømyndighederne. Efter at have flyttet jorden, hvor strand og beachvolleybanerne skal være, får vi taget jordprøver, så vi er sikker på, at der ikke er nogen forurening tilbage på stedet, siger Thomas Frankel Goul til Sjællandske.

Han oplyser, at forureningen er forårsaget af den tidligere ejer af området. Den er sket ved at blande asfalt med jorden under arbejder med at gøre området klar til boligbyggeri.

Da Sjællandske besøgte færgehavnen efter 15.30 forleden, var to i gang med ved brug af skærebrændere at skille de store fenderværker af træ, der bliver fjernet fra siden af molerne af sikkerhedshensyn. På engelsk gav den ene udtryk for, at det var et ok arbejde at skære de store jernbolte over, så de store træstykker blev frigjort. Træet skal genbruges til blandt andet bænke og borde. De var begge fra Polen. Nedbrydningsarbejdet af fenderværkerne udføres af Danmarks førende nedbrydnings- og skrotnings- entreprenør Kingo Karlsen A/S med hovedsæde i Silkeborg, mens det er Vækst og Miljø A/S fra Slagelse, der udfører resten. Samlet bruges der cirka 11.5 millioner på forvandlingen af færgehavnen.