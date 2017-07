Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) åbner for udvidelse af flådestation forud for forhandlinger af nyt forsvarsforlig. Det er godt nyt efter en årrække, hvor flådestationen har været i fare.

Send til din ven. X Artiklen: Forsvarsminister vil udvide flådestation Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsvarsminister vil udvide flådestation

Slagelse - 14. juli 2017 kl. 06:40 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang i årevis lurer en lukning af Flådestation Korsør ikke lige om hjørnet, når politikere går til forhandlinger til efteråret om det kommende forsvarsforlig. I stedet lægger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) op til investeringer og dermed udvidelse af ikke mindst kajanlægget.

Læs også: Ny kvart million til rådgiver

Det fremgår af et dugfrisk svar til Folketinget, som ministeren gav den 4. juli. Her blev han af Folketingets forsvarsudvalg spurgt til flådestationen i Korsørs fremtid efter en årrække, hvor den ellers har været i fare. Blandt andet i form af passussen, at der ikke har været planlagt anlægsinvesteringer, hvilket eksempelvis fremgår af tillægget til det nuværende forlig.

- Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har udarbejdet et forslag til en helhedsplan for Flådestation Korsørs etablissementer. Af helhedsplanen fremgår blandt andet, at der vil skulle foretages større investeringer i kajanlægget. Dette emne vil indgå i de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig, skriver han til forsvarsudvalget.

Ifølge udvalgsmedlem og lokalt byrådsmedlem Villum Christensen (LA) er det godt nyt.

- Det er meget positivt. Jeg har været med i mange forhandlinger om flåden indtil nu, men kan nu bekræfte, at det aldrig har set så lyst ud for flådestationen forud for en forhandling, hvilket glæder mig meget, siger Villum Christensen.

Forhandlingerne om det kommende forsvarsforlig for 2018-2022 indledes til efteråret. Omkring 1. oktober vil regeringens eget udspil blive offentliggjort, og efter hvad Claus Hjort Frederiksen forklarer i sit svar her i juli, er der intet at frygte i Korsør.

relaterede artikler

Kommunal støtte til at redde flådestation kan være ulovlig 16. marts 2016 kl. 06:18

Forsvarsminister freder Flådestation Korsør 14. marts 2016 kl. 22:59