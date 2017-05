Forsvarschef på besøg

Siden 10. januar har 57-årige Bjørn Bisserup været chef for forsvaret. I går tirsdag besøgte han Flådestation Korsør. Efter samtaler med cheferne for Søværnets Taktiske Stab, 2.Eskadre, Søværnets Overvågningsenhed og Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør, var der rundvisning. Bjørn Bisserup besøgte patruljefartøjet NAJADEN og Alcatel-bygningen, hvor Marinehjemmeværnet skal have til huse. Sluttelig gav forsvarschefen i containerhallen alle de ansatte en briefing om forsvarets økonomi, materiel og personelsituation. Også den sikkerhedspolitiske situation og forsvarets udvikling blev forklaret, inden der var mulighed for at stille spørgsmål.