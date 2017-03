46-årige Søren Pihl stopper som formand for Korsør Erhvervsforening efter otte år på posten. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Formands farvel gav forbavselse

Slagelse - 02. marts 2017 kl. 06:24 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vakte ifølge formand for Korsør Erhvervsforeningen Søren Pihl en del forbavselse, da han orienterede bestyrelsen om, at han havde besluttet at stoppe som formand ved foreningens generalforsamling tirsdag den 7. marts.

- Jeg synes, at jeg med ti år - to som næstformand, otte som formand - har aftjent min værnepligt. Jeg tror, at det tjener foreningen bedst, at der kommer nye øjne og nye ideer. Det er ofte en misforstået loyalitet bare at blive ved og ved, siger Søren Pihl, der er 46 år, gift og far til fire børn og med bopæl på Musholmvej.

Han tilføjer, at hans afløser endnu ikke er fundet.

- Det skal være en, der melder sig selv, fordi lysten er der. Det giver det bedste resultat, siger Søren Pihl

Han glæder sig over, at Korsør i den grad er tilsmilet af mange spændende udviklingsprojekter.

- Hvornår har Korsør sidst haft en decideret udviklingsplan, som vi har nu? Det er da bare godt. Solens Plads, bykontor, energipark, lystbådehavnen og boligudvikling omkring Korsør Station. Der er rigeligt at tage fat på for min afløser, siger Søren Pihl.

Han glæder sig også over, at Korsør Erhvervsforening har ansat Jørn-Ole Didriksen som detailchef med den opgave at tage sig af alle Korsørs butikker og erhverv, så Korsør ses som et hele i stedet for at være opdelt i bydele.

Søren Pihl bebuder ligeledes, at en ny og meget synlig kampagne under det velkendte motto »Jeg elsker Korsør - derfor handler jeg lokalt« er nært forestående.

Søren Pihl er beskæftiget i firmaet BioTrans Nordic, der sælger kværne, som blender madrester og sender dem videre til biogasanlæg. Inden da var han 20 år i hotelbranchen. Blandt andet som chef for det tidligere Tårnborg Parkhotel, der i dag hedder Comwell Korsør.