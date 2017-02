Peter Tingsgaard har ikke noget imod en løsning, der involverer den nuværende svømmehal, men han mener ikke, at den vil blive ret meget billigere end en ny aqua park. Foto: Kim Brandt

Formand for Aqua Park: Udvidelse af svømmehal også dyr

Slagelse - 22. februar 2017 kl. 07:18 Af Arne Svendsen

- Det er ti år siden vi startede med at tale om projektet, og tre år siden vi stiftede foreningen Aqua Park, så man kan godt sige, at vi er blevet holdt hen. Men vi kan godt vente et par måneder til, hvis det vil betyde, at vi kan få et godt projekt.

Det siger formanden for foreningen Aqua Park, Peter Tingsgaard, i en kommentar til debatten om det store svømme-projekt og planerne om et rådhus i samme forbindelse.

Peter Tingsgaard slår fast, at han mener, at man bør give borgmester Stén Knuth (V) ro, ihvertfald i et par måneder, til at tale med investorer.

- Jeg ved, at der er samtaler i gang, og at mulighederne for at få de helt store investorer som for eksempel pensionskasser med, er større, hvis der bliver tale om et stort byggeri til godt 500 millioner kroner, hvor vandlandet bygges i forbindelse med kontorlokaler, siger Peter Tingsgaard.

På den anden side kan Peter Tingsgaard også godt forstå Villum Christensen, der har givet udtryk for, at nu kan vi altså ikke vente længere.

- Det er vigtigt, at vi snart kommer i gang, og det bedste ville være en vedtagelse inden valget til efteråret, siger Tingsgaard.

Han ser ikke de store planer i Tåstrup som en konkurrent.

- Det er jo noget i stil med Lalandia, der skal bygges her, med tilknyttede boliger, og det er slet ikke det, vi går efter, siger Tingsgaard.

Formanden er dog ikke enig med Villum Christensen i, at det vil være en løsning alene at udbygge svømmehallen med et 50 meters bassin og et ekstra varmtvandsbassin.

En løsning Villum Christensen anslår vil koste 60-70 millioner kroner.

- Vælger man det, svigter man alle børnefamilierne. Der bør laves forskellige lege-faciliteter som vandrutschebaner med mere i en moderne svømmehal, og så kommer vi hurtigt op på et beløb, der ikke vil være meget forskelligt fra det vi taler om på Hunsballegrunden, siger Tingsgaard.

Her har beløbet 270 millioner kroner været nævnt.