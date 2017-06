Jane Wiis, kommunaldirektør i Slagelse Kommune, har sagt sit job op efter 11 måneder.

Send til din ven. X Artiklen: Forlader jobbet grundet »vanskelige« arbejdsbetingelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forlader jobbet grundet »vanskelige« arbejdsbetingelser

Slagelse - 29. juni 2017 kl. 13:38 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunaldirektør Jane Wiis har i dag torsdag sagt sit job op. Hun fratræder den 31. juli 2017 efter et år i Slagelse Kommune.

Læs også: Slagelses kommunaldirektør siger op

- Jeg er rigtig ked af, at Jane Wiis nu forlader os, men jeg respekterer og forstår godt hendes beslutning. Det har været en politisk set meget uskøn tid i Slagelse Kommune med helt urimelige angreb fra politisk side på forvaltningen og ikke mindst på kommunaldirektøren, siger borgmester Stén Knuth (V).

Det er ikke hverdagskost for Jane Wiis sådan at forlade et job efter kun et års ansættelse.

- Da jeg kom til Slagelse sidste år, havde jeg meget store forhåbninger om at kunne gøre en forskel for og med Slagelse Kommune. Det blev desværre ikke tilfældet. Jeg må sige, at jeg synes, at arbejdsbetingelserne i Slagelse Kommune er meget vanskelige. Jeg har nu fået mulighed for at finde ny positiv energi et andet sted. Jeg glæder mig meget over det rigtigt gode, daglige samarbejde, jeg har nået at opbygge med borgmesteren, direktørerne, chefer, ledere og medarbejdere og er ked af, at det ikke kan fortsætte.

Jane Wiis skal efter sommerferien tiltræde en stilling som administrerende direktør i DBC A/S, som er en IT og digitaliseringsvirksomhed med fokus på Bibliotekssektoren.

- Jeg får nu opfyldt en længe næret drøm om at arbejde meget mere med digitalisering og IT. DBC A/S er og vil fortsætte med at være krumtappen i katalogiseringen og digitaliseringen i det samlede biblioteksvæsen. Jeg glæder mig meget til at give mit bidrag til den fortsatte udvikling af DBC A/S.

Jane Wiis tiltræder i DBC A/S den 7. august 2017.