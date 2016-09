Se billedserie En maritim og kulturel perle er ifølge Anders Nielsen pakket ind i presenning og omgivet af tilgroning og forfald.

Forfald ved fredet kulfyr

Slagelse - 08. september 2016 kl. 09:31

Verdens eneste bevarede og fredede kulfyr af sin art blussede fra 1727 til 1904 på toppen af Lygtebakken i Korsør. Hvad der kunne være en stor maritim attraktion er i dag endt i rent forfald, tilgroning, hærværk og en livsfarlig trappe. Selve det sjældne kulfyr er gemt væk under en presenning, da der øjensynligt ikke er råd til at reparere det. Det er Slagelse kommune som ejer ellers forpligtet til ifølge Kulturarvsstyelsen, fordi kulfyret er fredet.

Byrådsmedlem Anders Nielsen (S) har i skarpe kritiske vendinger henvendt sig til kommunens administration samt sine byrådskolleger for at få noget til at ske.

- Jeg syntes, at det er en skændsel og se på omgivelserne ved kulfyret. Det falder mildest talt ikke i tråd med, at Korsør betegnes som »Det Maritime Knudepunkt« i vores kommune. Her har vi en kulturel maritim perle liggende i elendig forfatning, skriver Anders Nielsen.

Han håber at der kan findes penge til at få gjort noget. Argumentet med at der ikke er råd, finder han hult, fordi der kan godt kan findes penge til for eksempel en Aquapark i Slagelse.

Tilbage i 2010 ville en reparation ifølge et overslag koste cirka en halv million, men i september 2013 var prisen tre gange så høj, nemlig 1,5 million kroner.

Dengang udtalte det daværende medlem af kulturudvalget Troels Christensen (LA), at det var helt uden for sund fornuft af bruge skatteydernes penge til en så dyr reparation.

Siden er kulfyret pakket ind, og omgivelserne har fået lov til at forfalde.

I dag er Troels Christensen formand for kulturudvalget.

- Jeg minder om, at Anders Nielsen selv har været med til at træffe beslutningen om kulfyret. Jeg synes fortsat, at det er alt for mange penge at bruge, fordi kulfyret ligger, som det gør for enden i en privat grundejers have, siger Troels Christensen.

Han peger på, at hvis det på et tidspunkt bliver muligt at købe det pågældende hus ved kulfyret og dermed skabe en bedre adgangsvej, så kunne en istandsættelse af kulfyret skabe en langt større kulturel berigelse for borgere og turister. Kulturudvalgsformanden medgiver, at der er tale om en kulturel og historisk perle.

- Vi har årligt knap to millioner kroner til istandsættelse af vores kulturarv, så det er en benhård prioritering. Personligt ville jeg hellere bruge penge på istandsættelse af vandtårnet Kindtanden i Korsør, hvis vi ikke kan sælge det. Det tror jeg vil glæde flere, frem for at vi brugte næsten et helt års budget på kulfyret med den nuværende adgangsvej, siger Troels Christensen.