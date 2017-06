Forening frygter følgerne af Slagelse-beslutning

Bestyrelsesmedlem i Fair Spildevand, Peter Kiær, frygter, at beslutningen i Slagelse kan få betydning for andre kommuner.

Slagelse - 16. juni 2017 kl. 06:24 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Slagelse-modellen« er død.

Det konstaterer foreningen Fair Spildevand, en landsdækkende forening, der har sit udspring i Faxe Kommune, hvor den opstod i protest mod et stort antal påbud om spildevandsrensning på landet.

Konstateringen kommer efter den seneste beslutning i Slagelse Kommunes udvalg for erhverv, plan og miljø. Her vedtog man en model, som skønsmæssigt kan ende med, at omkring 630 ejendomme kan få påbud om spildevandsrensning.

Det sker ikke mindst i kølvandet på en rapport fra firmaet Orbicon, som har fastslået, at spildevand finder vej til til vandløb fra ejendomme, der ligger indenfor en afstand på 750 meter fra vandløbet.

Det man har karakteriseret som Slagelse-modellen er det forhold, at det konkret skal kunne måles, at en ejendom medvirker til forurening af et vandløb.

Noget som ikke mindst udvalgsformand Villum Christensen (LA) har været en stor forkæmper for, og som ikke findes andre steder i landet.

Han kom dog som tidligere nævnt i mindretal i udvalget.

Bestyrelsesmedlem i Fair Spildevand, Peter Kiær, frygter nu, ifølge en udsendt meddelelse fra foreningen, at forslaget om at bruge konkrete målinger er blevet erstattet af en ny »skrivebordsmodel«, der gør det nemt for kommunen at administrere, men ødelægger retssikkerheden for borgerne.

I Fair Spildevand er man bekymret for, om andre kommuner ser Orbicon rapporten som en mulighed for at få lavet deres egen model.

Hvilket ifølge foreningen vil resultere i mange forskellige måder at behandle sagerne på, uden chance for at den enkelte borger kan gennemskue reglerne.