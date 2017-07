Forening: Minister lukker for motionsløb over Storebælt

Til september får motionsløbere for sidste gang mulighed for at løbe over Storebæltsbroen i motionsløbet Broløbet. Det oplyser foreningen, som arrangerer løbet.

Foreningen, der hedder Broløb Storebælt, er blevet oplyst af Storebælt A/S, at transportminister Ole Birk Olesen har besluttet, at det ikke længere skal være muligt at afholde løbene på tværs af broen.